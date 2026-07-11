القنصل التركي: نأمل الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة بإقليم كوردستان لتلبية تطلعات المواطنين

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أربيل (كوردستان24)- أشار القنصل العام التركي في إقليم كوردستان إلى قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين أنقرة وأربيل، معرباً عن أمله في تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة الإقليم في أقرب وقت لتواصل تقديم خدماتها وتلبية تطلعات المواطنين.

وأوضح القنصل العام التركي، إيرمان توبتشو، في تصريح لـ "كوردستان 24"، اليوم السبت 11 تموز 2026، أن مساهمة الشركات والقطاع الخاص التركي في تنفيذ المشاريع الخدمية والإعمارية في إقليم كوردستان هي موضع ترحيب واهتمام متبادل.

ووصف توبتشو مستوى العلاقات الحالية بين الجانبين بأنها "جيدة وقوية"، لافتاً إلى أنها شهدت تطوراً ملحوظاً خلال فترة عمل التشكيلة الوزارية الحالية برئاسة مسرور بارزاني. وأعرب عن أمله في مواصلة هذا المسار الإيجابي، والإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة بالإقليم قريباً بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة.

وفي جانب آخر من حديثه، تطرق القنصل التركي إلى الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء مسرور بارزاني إلى مدينة إسطنبول، مبيناً أن لقاءات رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية التركية ووزراء الخارجية، والطاقة، والدفاع، كانت مثمرة وبناءة، وشهدت بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية وآفاق التعاون المشترك.

واختتم إيرمان توبتشو بالتأكيد على تطلع بلاده لاستمرار نمو العلاقات الثنائية وتطورها مستقبلاً، سواء على مستوى رئاسة الإقليم برئاسة نيجيرفان بارزاني، أو على مستوى رئاسة الحكومة برئاسة مسرور بارزاني، بما يخدم المصالح المشتركة لكلا الجانبين ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.