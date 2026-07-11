إغلاق مؤقّت لمنفذ "زيت" الحدودي بين أربيل وتركيا لغرض الصيانة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية منفذ "زيت" الدولي، اليوم السبت، عن تعليق حركة مرور المواطنين والمسافرين عبر المنفذ بصورة مؤقتة ولمدة يوم واحد، وذلك بسبب أعمال صيانة وتأهيل الطرق البرية في الجانب التركي.

ودعت إدارة المنفذ، في بيان رسمي موجّه إلى المسافرين، إلى ضرورة تعديل مواعيد رحلاتهم وتجنب السفر يوم الاثنين المقبل المصادف 13 تموز الجاري.

مؤكدة أن الحركة المرورية ستتوقف تماماً طوال اليوم المذكور، على أن يُستأنف العمل والدوام الرسمي بشكل طبيعي واعتباراً من اليوم التالي (الثلاثاء).

وأوضح البيان أن قرار الإغلاق المؤقت جاء بناءً على طلب رسمي قدمته إدارة منفذ "ديرجيك" في جمهورية تركيا، نظراً لانشغال الطواقم الفنية هناك بإعادة تأهيل وإصلاح الطرق المؤدية إلى الحدود من جانبهم، وتفادياً لحدوث أي اختناقات أو معوقات أمام حركة المسافرين.

ويُمثّل منفذ "زيت" الدولي أحد الممرات الحدودية الرسمية والشرايين الحيوية الرابطة بين إقليم كوردستان وتركيا، ويقع جغرافياً ضمن قضاء "ميركسور" التابع لمحافظة أربيل، ويقابله كمركياً منفذ "ديرجيك" التركي. وكان المنفذ قد افتتح رسمياً في أيار 2023 لتسهيل حركة تنقل الأفراد وتنشيط الروابط الاجتماعية والتبادل التجاري بين الجانبين.