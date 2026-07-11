آيدن معروف: المكونات تثمن مشاريع التشكيلة التاسعة وترسيخها للتعايش السلمي

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أربيل (كوردستان24)- صرح وزير الإقليم لشؤون المكونات في حكومة إقليم كوردستان، آيدن معروف، بأن المكونات القومية والدينية في الإقليم تبدي ارتياحها وتقديرها لأعمال ومشاريع التشكيلة الوزارية التاسعة للحكومة، مؤكداً أن هذه التشكيلة أحدثت تطوراً ملموساً في ملف المكونات من الجوانب الخدمية والدبلوماسية وترسيخ التعايش.

وأشار آيدن معروف، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، اليوم السبت 11 تموز 2026، إلى أن المكونات المختلفة في كوردستان تثمن جهود الحكومة، لافتاً إلى أن التشكيلة التاسعة قدمت خدماتها بإنصاف ومساواة لجميع القوميات والأديان في مختلف القطاعات، مما جعل أعمالها موضع ترحيب واحترام من الجميع.

وتطرق وزير الإقليم لشؤون المكونات إلى أهمية القرارات السياسية لرئيس الوزراء، مبيناً أن تعيين وزير مختص بمتابعة شؤون المكونات لأول مرة في تاريخ حكومة إقليم كوردستان، كان خطوة هامة اتخذها رئيس الوزراء مسرور بارزاني لدعم حقوق الأقليات.

وأكد معروف أن هذه الخطوة تعكس الرؤية الرامية لترسيخ مبادئ التعايش المشترك وحماية حقوق المكونات كافة، مما أسهم في دفع جميع الأطراف للعمل بروح الفريق الواحد لضمان إنجاح المشاريع الخدمية وتعزيز مكانة واستقرار إقليم كوردستان.