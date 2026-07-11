طهران تحذر من أنها لن تواصل الالتزام بمذكرة التفاهم إذا استمرت واشنطن في انتهاكها

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أربيل (كوردستان24)- حذرت إيران من أنّها لن تلتزم بعد اليوم بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة إذا استمرت الأخيرة في انتهاكاتها، وذلك بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي عن المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني السبت.

ووفق بيان بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، قال إيرواني "إذا استمرت الولايات المتحدة في انتهاك التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم (...) فإنّ إيران لن تعتبر نفسها ملزمة بتعّهداتها بموجب هذا التفاهم"، وذلك في إشارة إلى مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بوساطة باكستانية.

وجاءت مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بعد وقف لإطلاق النار في نيسان/أبريل، لكن الجانبين تبادلا في الأيام الأخيرة ضربات في مضيق هرمز، ما يهدّد مصير المحادثات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الرامية إلى إيجاد حل نهائي للحرب.

وعقب الهجمات الأخيرة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار، لكنه قال إن المحادثات مع إيران ستستمر.

وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في تصريحات للصحافيين الجمعة، إن واشنطن "انتهكت التزاماتها بشنّها ومواصلتها هجمات عسكرية واسعة النطاق ضد سيادة إيران ووحدة أراضيها".

وأضاف أنّ "إيران ملتزمة تنفيذ مذكرة التفاهم بأمانة شريطة أن تلتزم بها الولايات المتحدة بالكامل وبأمانة".