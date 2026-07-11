جودة عالية لبطاطس إقليم كوردستان تفتح آفاق التصدير إلى الأسواق الخليجية والعالمية

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أربيل (كوردستان24)- تتميز محاصيل البطاطس لهذا العام في إقليم كوردستان بجودة عالية، مما أدى إلى تزايد الطلب عليها بشكل ملحوظ في دول الخليج العربي والعديد من الأسواق العالمية الأخرى. ولا تقتصر استخدامات بطاطس الإقليم على الاستهلاك المنزلي المباشر، بل تدخل في الصناعات الغذائية لإنتاج الرقائق والأصابع المقلية، حيث تبدي شركات غذائية عالمية كبرى مثل "ماكدونالدز" و"كي إف سي" رغبة في استيرادها.

واليوم السبت 11 تموز 2026، تواصل حكومة إقليم كوردستان عبر تشكيلتها الوزارية التاسعة إيلاء اهتمام كبير بالقطاع الزراعي، ساعيةً لتأمين أسواق خارجية للمحاصيل والمنتجات المحلية؛ فإلى جانب البطاطس، تصدر أربيل محاصيل أخرى مثل الرمان وتفاح "برواري" الشهير إلى الخارج، مما أسهم في تأمين عائدات مالية جيدة للمزارعين والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

وصرح رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين في الإقليم، الشيخ مصطفى الشيخ عبد الرحمن، بأن المنتجات الزراعية تشهد نمواً ملموساً في الكميات والنوعية، لافتاً إلى أن ملف التصدير شهد قفزة نوعية مقارنة بالأعوام السابقة، مما جعل المنتج المحلي يحوز على ثقة ومصداقية الأسواق العالمية.

ويُعد فتح أسواق خارجية وتوفير قنوات للتصدير من الخطوات الاستراتيجية لحكومة الإقليم لدعم شريحة المزارعين وتعزيز البنية التحتية للاقتصاد الكوردستاني وتنويع مصادر الدخل.

وخلال العام الماضي، صُدّر جزء كبير من محاصيل البطاطس إلى مناطق شمال وشرق سوريا (غرب كوردستان) وعموم الأراضي السورية، في حين يواجه المزارعون تحديات وعقبات تجارية بسبب الخلافات السياسية وإجراءات بعض السيطرات (نقاط التفتيش) التي تعرقل أحياناً شحن المنتجات المحلية بيسر نحو محافظات وسط وجنوب العراق.

وخلال السنوات الخمس الماضية، بلغ متوسط إنتاج البطاطس السنوي في إقليم كوردستان أكثر من 800 ألف طن. وتأتي المساحات المزروعة في سهل "نافكور" بقضاء بردرش التابع لمحافظة دهوك في مقدمة المناطق الأكثر إنتاجاً بمعدل يتجاوز 300 ألف طن، بينما تشير التوقعات إلى إمكانية وصول حجم الإنتاج الإجمالي لهذا العام إلى نحو 150 ألف طن.

وينتج إقليم كوردستان قرابة 30 نوعاً من البطاطس، وتُصنف جودتها من بين الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مما جعلها تحظى بطلب مرتفع وثابت في دول الخليج. ويذكر أن بطاطس الإقليم جرى تصديرها خلال السنوات الأخيرة إلى كل من دول الخليج العربي، وسوريا، وجنوب أفريقيا، والمملكة المتحدة، ودول أخرى.