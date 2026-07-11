الجيش الأمريكي يستهدف 140 موقعاً عسكرياً في إيران رداً على هجوم مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، عن شن سلسلة من الضربات العسكرية الواسعة التي طالت نحو 140 هدفاً عسكرياً داخل الأراضي الإيرانية، وذلك رداً على هجوم إيراني استهدف سفينة تجارية في ممر مضيق هرمز المائي.

وأوضحت (سنتكوم) في بيان رسمي لها، أن الأهداف التي جرى تدميرها شملت منصات إطلاق صواريخ ومواقع لطائرات مسيّرة (درونات)، ومنشآت تابعة للقوات البحرية، ومستودعات للذخيرة، بالإضافة إلى شبكات اتصال ومواقع رصد ومراقبة ساحلية تابعة للجانب الإيراني.

AFP