مكتب السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام يعلن وفاته إثر وعكة صحية مفاجئة

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المكتب الرسمي للسيناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي غراهام (ممثل ولاية كارولاينا الجنوبية)، عن وفاة السيناتور غراهام مساء أمس السبت 11 تموز 2026، إثر وعكة صحية طارئة ومفاجئة.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن مكتبه في واشنطن:

"في مساء يوم السبت، المصادف 11 تموز، وافت المنية السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إثر وعكة صحية طارئة ومفاجئة. تعبر عائلة السيناتور غراهام عن تقديرها لمشاعر المواساة والدعوات في هذا الوقت، وتطالب باحترام خصوصيتها خلال هذه الفترة العصيبة والبالغة الصعوبة".

ويُعد ليندسي غراهام أحد الأعضاء البارزين في الحزب الجمهوري ومجلس الشيوخ الأمريكي؛ حيث عُرف لسنوات بمواقفه ونشاطه في ملفات السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي، ممثلاً لولاية كارولاينا الجنوبية في الكونغرس الأمريكي.

Statement from the Office of U.S. Senator Lindsey Graham (R-South Carolina). pic.twitter.com/CQ5yVvqTH1 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 12, 2026

يعد Lindsey Graham من أبرز الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة.

وليندسي غراهام هو سياسي أمريكي بارز. ولد في 9 يوليو 1955 في ولاية ساوث كارولاينا. ينتمي إلى الحزب الجمهوري. يشغل منصب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 2003.

يعرف غراهام بمواقفه القوية في السياسة الخارجية. كما يعد من أبرز الداعمين لدور عسكري نشط للولايات المتحدة. لذلك، يظهر اسمه كثيرًا في القضايا الدولية المهمة.

ونشأ غراهام في بيئة بسيطة. درس في جامعة ساوث كارولاينا. حصل على درجة البكالوريوس ثم شهادة القانون.

بعد التخرج، عمل محاميًا. كما خدم في القوات الجوية الأمريكية. اكتسب خبرة قانونية وعسكرية مبكرة. هذه التجربة ساعدته لاحقًا في مسيرته السياسية.

بدأ غراهام حياته المهنية في الجيش. خدم في سلا ح الجو الأمريكي كمحامٍ عسكري. عمل في أوروبا لفترة. ثم واصل خدمته في الاحتياط حتى عام 2015.

البداية في السياسة

دخل غراهام عالم السياسة في التسعينيات. انتُخب في مجلس نواب ساوث كارولاينا. بعد ذلك، انتقل إلى مجلس النواب الأمريكي عام 1995.

الوصول إلى مجلس الشيوخ

في عام 2002، فاز بمقعد في مجلس الشيوخ. ومنذ ذلك الحين، أعيد انتخابه عدة مرات. يمثل ولاية ساوث كارولاينا حتى اليوم.

المناصب البارزة

شغل غراهام عدة مناصب مهمة. من بينها رئاسة لجنة القضاء في مجلس الشيوخ. كما تولى أدوارًا قيادية في لجان أخرى.

يعرف غراهام بأنه من التيار المحافظ. يدعم زيادة الإنفاق العسكري. كما يؤيد التدخل الأمريكي في الخارج.

في المقابل، أظهر مرونة في بعض القضايا. تعاون أحيانًا مع الديمقراطيين. خاصة في ملفات مثل الهجرة.

كما مرّت مواقفه السياسية بتغيرات. فقد انتقد بعض الشخصيات ثم عاد لدعمها لاحقًا. هذا ما جعله شخصية مثيرة للجدل في الساحة السياسية.

رغم شهرته، يحتفظ غراهام بحياة شخصية هادئة. لم يتزوج، ولا يعرف عنه الكثير من التفاصيل الخاصة.

يعرف عنه تركيزه الكبير على العمل السياسي. كما يقضي معظم وقته في نشاطاته داخل مجلس الشيوخ.

يلعب غراهام دورًا مؤثرًا في السياسة الأمريكية. يشارك في قرارات مهمة تتعلق بالأمن القومي. كما يساهم في صياغة السياسات الخارجية.

يظهر اسمه كثيرًا في القضايا الدولية. خاصة تلك المتعلقة بالشرق الأوسط. لذلك، يعد من الشخصيات التي تحظى بمتابعة إعلامية واسعة.

يبقى Lindsey Graham شخصية سياسية بارزة ومؤثرة. جمع بين الخبرة العسكرية والعمل السياسي.

كما استطاع أن يحافظ على موقعه لسنوات طويلة. وبين التأييد والانتقاد، يظل اسمه حاضرًا بقوة في المشهد السياسي الأمريكي.