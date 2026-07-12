رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام

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أربيل (كوردستان24)- أعرب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، عن خالص تعازيه ومواساته برحيل السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز، ليندسي غراهام، واصفاً إياه بـ "الصديق العزيز لشعب كوردستان".

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان رسمي له:

"تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل السيناتور ليندسي غراهام، الصديق العزيز لشعب كوردستان. إن دفاعه ودعمه الراسخ لكوردستان سيظلان دائماً محط تقدير وامتنان في ذاكرتنا. أتقدم بخالص التعازي والمواساة لعائلته وأصدقائه وزملائه".

وكان المكتب الرسمي للسيناتور الراحل (ممثل ولاية كارولاينا الجنوبية) قد أعلن في وقت سابق عن وفاته مساء أمس السبت إثر وعكة صحية طارئة ومفاجئة.

ويُعد السيناتور الراحل ليندسي غراهام من أبرز حلفاء ومناصري القضية الكوردية وإقليم كوردستان داخل الكونغرس وصنع القرار في العاصمة الأمريكية واشنطن طوال مسيرته السياسية الطويلة.