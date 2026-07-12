المتحدث باسم الحكومة العراقية: الملف الاقتصادي يتصدر أجندة زيارة الزيدي إلى واشنطن

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الأحد 12 تموز 2026، أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي سيتوجه يوم غدٍ الاثنين 13 تموز إلى الولايات المتحدة على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.

وأشار العبودي إلى أن هذه الزيارة تأتي في توقيت إقليمي دقيق، وتهدف إلى ترسيخ وتطوير العلاقات الخارجية المتوازنة القائمة على المصالح المتبادلة، إلى جانب تنفيذ البرنامج الحكومي لتعزيز الروابط الثنائية الاستراتيجية مع واشنطن.

وأضاف المتحدث أن الزيارة ستركز على قضايا هامة، في مقدمتها تحفيز بيئة الاستثمار في قطاعات الطاقة، والتجارة، والتكنولوجيا بالتعاون مع الجانب الأمريكي.

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء علي الزيدي مباحثات هامة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من المسؤولين البارزين، بالإضافة إلى مسؤولي المؤسسات الاقتصادية والمالية والشركات الأمريكية لتوسيع آفاق الحوار المشترك.

وبشأن الاتفاقيات الثنائية، لفت العبودي إلى أنه سيتم التوقيع على مذكرات تفاهم عدة في إطار "صندوق التنمية والطاقة العراقي الأمريكي المشترك".

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن "الجانب الجديد والمختلف في هذه الزيارة مقارنة بالزيارات السابقة هو التركيز المطلق على الجانب الاقتصادي؛ إذ ستتحول طبيعة العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة من مرحلة إدارة الأزمات إلى شراكة اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد".

وجدد العبودي التأكيد على عدم إجراء أي تغييرات على "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" المبرمة بين البلدين، مشيراً إلى أن جميع التفاهمات والاتفاقات الجديدة ستستند إلى بنود هذه الاتفاقية، في وقت يسعى فيه العراق لتعزيز مكانته وتأدية دور إيجابي في التقارب الإقليمي.

وعلى الصعيد الداخلي، لفت المتحدث إلى أن قرار حصر السلاح بيد الدولة هو قرار عراقي سيادي يهدف لتهيئة بيئة ملائمة للاستثمار وتحقيق الاستقرار الأمني، مما ينعكس إيجاباً على إنعاش وتنمية اقتصاد البلاد.

وبشأن الملف السياسي الداخلي، أوضح العبودي أن استكمال الكابينة الوزارية وحسم الحقائب الشاغرة يرتبط بالتوافق السياسي بين الكتل والكيانات المختلفة، مؤكداً أن الحكومة تواصل جهودها لحسم الشواغر الوزارية المتبقية.