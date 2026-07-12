الرئيس بارزاني يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

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أربيل (كوردستان24)- بعث الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد، برقية تعزية ومواساة إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إثر وفاة والده الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وعبّر الرئيس بارزاني في برقيته عن بالغ الحزن وعميق الأسى لتلقي نبأ وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مستذكراً مسيرته التي كرسها في خدمة دولة قطر وشعبها الشقيق وتطوير البلاد.

وتقدّم الرئيس مسعود بارزاني بأصدق مشاعر التعزية وخالص المواساة إلى أمير دولة قطر، وإلى الأسرة الحاكمة الكريمة، وإلى حكومة وشعب دولة قطر الشقيق، سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم جميل الصبر والسلوان.