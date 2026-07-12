أربيل تستنفر طاقاتها الخدمية والأمنية لتسهيل تفويج زوار الأربعينية عبر منفذ "حاج عمران" الحدودي

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أربيل (كوردستان24)- عقدت اللجنة العليا المشرفة على تنظيم تفويج وزيارة الزوار الإيرانيين والأجانب لإحياء مراسيم أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، اليوم الأحد 12 يوليو 2026، اجتماعاً موسعاً برئاسة محافظ أربيل، أوميد خوشناو، وبمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين والأمنيين وممثلي الجهات الخدمية والإنسانية. وتركّز الاجتماع على تقييم الاستعدادات الجارية في منفذ "حاج عمران" الدولي لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للوافدين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أن اللجنة العليا تواصل مهامها بنجاح للعام الخامس على التوالي في تنظيم عملية استقبال الزوار وتفويجهم. وبيّن خوشناو أن اللجان الميدانية اكتسبت خبرة تراكمية كبيرة عاماً بعد عام، مما أسهم في إدارة هذا الملف بنجاح لافت حظي برضا واسع وانعكس إيجاباً على العلاقات الثنائية. كما شدد على أن هذه العملية تحظى باهتمام بالغ ورعاية مباشرة من حكومة إقليم كردستان، معرباً عن أمله في أن تسير أعمال التفويج هذا العام بذات الانسيابية والنجاح التي شهدتها الأعوام السابقة.

ناقش المجتمعون أهمية التنسيق المتكامل والوثيق بين مختلف المؤسسات الحكومية والفرق الميدانية، لضمان عملية تفويج ونقل آمنة وخالية من المعوقات، خاصة مع توقع استقبال أعداد غفيرة من الزوار الإيرانيين والأجانب عبر منفذ حاج عمران الدولي باتجاه العتبات المقدسة.

من جانبه، استعرض مشرف منفذ حاج عمران الدولي تفاصيل خطة الاستعدادات اللوجستية والإدارية، مشيداً بالدور المحوري لمؤسسة بارزاني الخيرية في تأمين الخدمات الإنسانية الأساسية. كما تطرق إلى آليات التنسيق المشترك في قطاعات النقل، والصحة، والأمن، وتجهيز أماكن الإقامة والاستراحة، والخدمات العامة لتسهيل كافة مراحل الاستقبال والعبور.

شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى ضم كلاً من: هَلگورد شيخ نجيب (مشرف إدارة سۆران المستقلة)، والدكتور هيمن ميراني (المدير العام لديوان وزارة الداخلية في إقليم كردستان)، وهيمن قادر (نائب محافظ أربيل)، وحكيم تيلي (نائب مشرف إدارة سۆران)، ومسعود باتيلي (مشرف منفذ حاج عمران الدولي)، وإسماعيل عبد العزيز (ممثل مؤسسة بارزاني الخيرية)، وشاكر حسين أحمد (المدير العام لشؤون إيران في دائرة العلاقات الخارجية بالاقليم).

كما شارك في الاجتماع ممثلون عن ممثلية حكومة الإقليم في بغداد، والدكتور دلوفان محمد (المدير العام لصحة أربيل)، وممثلو مديرية السياحة في إدارة سۆران، ومديرية أمن السيطرات، ومديرية الإقامة والجوازات، والجمارك، ومكافحة المخدرات في منفذ حاج عمران، فضلاً عن مدير قطاع النقل والمواصلات في أربيل.

الجدير بالذكر أن قوافل الزوار تدخل أراضي إقليم كوردستان عبر منفذ حاج عمران الحدودي، ليتم نقلهم لاحقاً إلى العاصمة بغداد، ومنها إلى مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة. ومن المقرر أن تبدأ عملية تفويج الزوار رسمياً في 15 يوليو 2026 وتستمر حتى انتهاء مراسيم الأربعينية.

وتسعى حكومة إقليم كوردستان، عبر وزاراتها ومؤسساتها الخدمية والأمنية وفرقها التطوعية، إلى توفير كافة التسهيلات اللازمة من وجبات طعام، ومراكز إيواء مجهزة، وخدمات طبية طارئة، وإجراءات أمنية مشددة، لضمان أمن وسلامة وراحة الزوار طوال فترة تواجدهم في الإقليم.