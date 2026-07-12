قيادي في الديمقراطي الكوردستاني: مقاطعة برلمان كوردستان مسؤولية أمام الشعب.. والأولوية لتفعيل المجلس

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أربيل(كوردستان24)- أكد مسؤول العلاقات العامة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كمال كركوكي، أن أي نائب يقاطع جلسات برلمان كوردستان "سيُعد مسؤولًا أمام الله وأمام شعبه".

وشدد كركوكي فی تصریح لكوردستان24، على ضرورة إعادة تفعيل برلمان كوردستان في المرحلة الحالية، باعتبارها الخطوة الأولى، تمهيدًا لتكليف الجهة الفائزة في الانتخابات بتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان.

وأوضح أن استئناف عمل البرلمان يمثل أولوية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.