وزير النقل يقرر سحب يد مدير عام الخطوط الجوية العراقية ويكلف "بديلاً"

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أربيل (كوردستان24)- أصدر وزير النقل، وهب الحسني، اليوم الأحد، أمراً وزارياً يقضي بسحب يد مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، مناف عبد المنعم، عن العمل.

وجاء في نص الأمر الوزاري أنه "لمقتضيات مصلحة العمل واستناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا، تقرر سحب يد مناف عبد المنعم، مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، لمدة 60 يوماً".

كما تضمن الأمر الوزاري تكليف "مصطفى طالب يوسف" بتمشية أعمال الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية طيلة مدة سحب اليد، وذلك وفق السياقات الإدارية والقانونية المعتمدة.