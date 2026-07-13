الأمم المتحدة تحذر من مخاطر ممارسات "حماس" على العمليات الإنسانية في قطاع غزة

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أربيل (كوردستان24)- اتهم رامز الأكبروف، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، حركة حماس بعرقلة العمليات الإنسانية في قطاع غزة وترهيب العاملين في توزيع المساعدات، محذراً من تداعيات هذه الممارسات على حياة المدنيين الذين يواجهون ظروفاً قاسية.

وفي بيان رسمي حصلت "فرانس برس" على نسخة منه، أدان الأكبروف "بشدة" سلوك الحركة، مشيراً إلى أن مسلحين يُعتقد بتبعيتم لحماس اقتحموا يوم السبت الماضي مركزاً لتوزيع المساعدات في مخيم جباليا شمالي القطاع، كما استهدفوا مستودعاً لبرنامج الأغذية العالمي واعتدوا بالضرب على سائقي شاحنات إغاثية.

وأوضح المسؤول الأممي أن هذه الحوادث "ليست معزولة"، بل تعكس تصاعداً في أعمال العنف والترهيب، بما في ذلك محاولات التهريب وإساءة استخدام عمليات الإغاثة، مؤكداً أن هذه التصرفات تعيق وصول الإمدادات المنقذة للحياة وتضع الكوادر الإنسانية في خطر مباشر.

في المقابل، نفت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في غزة هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، واصفة إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة". وأكد مسؤول في الوزارة أن عناصر الشرطة والأمن يقومون بدورهم في حماية القوافل وتسهيل مهام المؤسسات الدولية، مشدداً على أن الحركة "لا تسمح بأي اعتداء" على العاملين في المجال الإغاثي.

تأتي هذه التوترات في وقت تشهد فيه الجهود الدبلوماسية تعثراً؛ حيث لا تزال "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" موجودة في القاهرة بانتظار موافقة إسرائيلية لدخول القطاع. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي (بعد حرب استمرت عامين)، إلا أن الوضع الميداني لا يزال متفجراً.

وتصر إسرائيل على نزع سلاح الحركة بالكامل كشرط للانتقال السياسي، بينما تشترط حماس وجود سلطة فلسطينية بديلة لإدارة القطاع قبل التخلي عن سلاحها. وكانت الحركة قد أعلنت الأسبوع الماضي حل "لجنة الطوارئ الحكومية" التي أدارت غزة لنحو عقدين.

وعلى الرغم من الهدنة الرسمية، تواصل إسرائيل عمليات القصف في مناطق متفرقة من القطاع الذي تحتل أكثر من 60% من مساحته. ووفقاً لوزارة الصحة، قُتل ما لا يقل عن 1098 فلسطينياً منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 5 جنود ومتعاقد مدني خلال الفترة نفسها، وسط استمرار الأزمة الإنسانية الخانقة التي تفتك بسكان القطاع.

