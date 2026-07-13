الجيش البحريني يتّهم إيران بـ"نهج عدائي ممنهج" يستهدف المدنيين في المملكة بالصواريخ والمسيرات

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أربيل (كوردستان24)- اتّهم الجيش البحريني الإثنين إيران باستهداف المدنيين ضمن "نهج عدائي ممنهج" بعد هجمات جديدة على المملكة الخليجية، فيما قالت إيران إنها استهدفت منشآت وبنية تحتية عسكرية أميركية في البحرين.

وأفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان بأن "إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين"، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي "اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة" صباح الإثنين.

AFP