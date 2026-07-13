برقم قياسي غير مسبوق.. وصول 128 مهاجراً على متن قارب واحد إلى بريطانيا

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أربيل (كوردستان24)- في واقعة وصفها مراقبون بأنها غير مسبوقة، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن وصول 128 مهاجراً غير شرعي إلى سواحل المملكة المتحدة على متن قارب واحد فقط عبر القناة الإنجليزية (المانش)، وهو ما دفع السلطات لإطلاق تحذيرات شديدة بخصوص تزايد المخاطر التي تهدد حياة المهاجرين.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أن يوم الجمعة الماضي، الموافق 10 تموز/يوليو 2026، شهد وصول ما مجموعه 225 مهاجراً غير شرعي عبر القناة باستخدام ثلاثة قوارب مختلفة. وأوضحت أن الرقم القياسي سُجل بوجود 128 شخصاً على متن قارب واحد، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في أيلول/سبتمبر 2025، والذي بلغ حينها 125 شخصاً.

وأشارت الوزارة إلى أن تكديس هذا العدد الكبير من البشر على متن قارب واحد يعد "مؤشراً خطيراً" على مدى استهتار عصابات تهريب البشر بالأرواح، مؤكدة أن هذه المجموعات الإجرامية تضع حياة المهاجرين في خطر داهم في عرض البحر مقابل الحصول على مكاسب مالية فقط.

وفيما يخص الإحصائيات السنوية، كشفت البيانات الرسمية أن إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا منذ مطلع العام الحالي وحتى شهر تموز/يوليو الجاري بلغ 11,888 مهاجراً. ورغم الأعداد المسجلة مؤخراً، إلا أن الوزارة أكدت أن هذه النسبة تمثل انخفاضاً قدره 41% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يُذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد وقعت في نيسان/أبريل من هذا العام اتفاقية أمنية جديدة مع فرنسا مدتها ثلاث سنوات، تهدف إلى زيادة عديد قوات الشرطة على السواحل الفرنسية وتكثيف الرقابة لمنع انطلاق القوارب الصغيرة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تفكيك شبكات التهريب وإنهاء ظاهرة عبور القناة بشكل غير قانوني.