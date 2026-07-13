بالتنسيق مع إقليم كوردستان.. القضاء العراقي يسترد 375 كيلوغراماً من الذهب في قضية الجميلي

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أربيل (كوردستان24)- أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، عن استرداد والتحفظ على 375 كيلوغراماً من الذهب، بالتنسيق مع إقليم كوردستان، وذلك في إطار قضية الفساد المتهم فيها وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي.

وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بيان صادر عن إعلام القضاء، أنه بالتنسيق مع إقليم كوردستان، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، تم استرداد 358 كيلوغراماً من الذهب.

وأضاف القاضي المختص أنه جرى ضبط 17 كيلوغراماً إضافية من الذهب في قضية تحقيقية أخرى، ليكون مجموع ما تم التحفظ عليه وتأمينه خلال اليوم الاثنين 375 كيلوغراماً.

وأشار البيان إلى أنه جرى تسليم الكميات المستردة من الذهب بالكامل إلى المدير العام لدائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه، مبينًا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الجهود الرامية لاستكمال التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، واسترداد كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وفق القانون العراقي النافذ.