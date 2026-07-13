موجات الحر تودي بحياة أكثر من 2700 شخص في إنكلترا وويلز

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أربيل (كوردستان24)- كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بريطانيون ونُشرت نتائجها يوم الاثنين، أن موجات الحر "الاستثنائية" التي شهدتها إنكلترا وويلز خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين، قد تكون تسببت في وفاة أكثر من 2700 شخص، وسط تحذيرات من تصاعد التهديدات الصحية المرتبطة بالتغير المناخي.

استندت الدراسة، التي شارك فيها خبراء من "إمبريال كوليدج لندن"، ومكتب الأرصاد الجوية، وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي، إلى نماذج مناخية وبيانات إحصائية للوفيات الزائدة. وتشير التقديرات إلى وقوع نحو 550 وفاة في الفترة ما بين 21 و29 أيار/مايو، بينما قفز العدد إلى نحو 2200 وفاة خلال الموجة الثانية بين 18 و28 حزيران/يونيو.

شهدت المملكة المتحدة درجات حرارة غير مسبوقة خلال تلك الفترة، حيث سُجلت 35.1 درجة مئوية في أيار/مايو و37.7 درجة مئوية في حزيران/يونيو. ووصف مارك مكارثي، من مكتب الأرصاد الجوية، هاتين الموجتين بأنهما "استثنائيتان"، ليس فقط لشدتهما، بل لتوقيتهما المبكر في العام.

أكد مُعدّو الدراسة أن النشاط البشري واستخدام الوقود الأحفوري لعبا دوراً حاسماً في هذه الكارثة؛ حيث أدت ظاهرة التغير المناخي إلى رفع درجات الحرارة القصوى بمقدار 3 إلى 4 درجات مئوية عما كانت ستكون عليه في الظروف الطبيعية. وبحسب الباحثين، فإن 42% من هذه الوفيات تُعزى مباشرة إلى التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية.

وأوضح الخبراء أن هذه الحرارة المرتفعة تضع ضغوطاً هائلة على صحة الإنسان، مما يؤدي إلى الإرهاق الحراري، والضغط على وظائف القلب والكليتين، وتفاقم الأمراض المزمنة لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.

من جانبها، اعتبرت ليا بيرانغ فورد، المسؤولة في وكالة الخدمات الصحية البريطانية (UKHSA)، أن هذه النتائج تُبرز "حجم المخاطر المتزايدة التي يشكلها التغير المناخي على الصحة العامة"، بانتظار صدور التقديرات الرسمية للوكالة في الأسابيع المقبلة.

وفي سياق متصل، أعادت هذه الدراسة تسليط الضوء على تقارير "المجلس الاستشاري لتغير المناخ"، الذي حذر سابقاً من أن المملكة المتحدة "غير مستعدة" لمواجهة التبعات المناخية. وتوقع المجلس أن 92% من المنازل البريطانية قد تواجه أزمات ارتفاع الحرارة بحلول عام 2050، موصياً بضرورة الاستثمار في تبريد المباني العامة ووضع حدود قصوى لدرجات الحرارة في أماكن العمل.