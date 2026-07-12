بتهمة الصيد غير القانوني باستخدام السموم.. توقيف 10 أشخاص في قضاء عقرة

منذ 12 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في إطار الجهود المتواصلة لحماية الثروة السمكية والبيئة المائية، تمكنت مفارز قسم شرطة الغابات والبيئة في "آزادي"، التابعة لمديرية شرطة الغابات والبيئة في قضاء آكري "عقرة"، من توقيف مجموعة من المخالفين لقوانين الصيد ومستهدفي البيئة الطبيعية.

وأعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في الإقليم، في بيان لها اليوم الخميس 12 تموز 2026، أنه نتيجة للمتابعة الدقيقة والعمليات الميدانية في منطقة (باكرمان)، تمكنت مفارز شرطة الغابات من القبض على 10 مواطنين. وأوضحت المديرية أن الموقوفين كانوا يقومون بصيد الأسماك بطريقة غير قانونية باستخدام مواد كيميائية سامة، مما يسبب أضراراً بالغة بالتنوع الإحيائي والبيئة المائية في تلك المنطقة.

وعقب عملية التوقيف، جرى فتح ملف تحقيق أولي بحق المتهمين وإحالتهم على الفور إلى محكمة تحقيق عقرة؛ حيث قرر قاضي التحقيق توقيف المتهمين العشرة على ذمة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ومحاكمتهم بموجب القوانين والتعليمات البيئية النافذة.