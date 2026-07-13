الطقس العراق.. ارتفاع في درجات الحرارة تلامس الـ50 درجة مئوية

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن توقعاتها لحالة الطقس في عموم البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى تسجيل درجات حرارة تصل إلى نصف غليان (50 مئوية) في محافظتين جنوبيتين يوم غدٍ الثلاثاء.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً في جميع المناطق، مع استقرار في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما ستشهد المنطقة الشمالية انخفاضاً طفيفاً.

وعن درجات الحرارة العظمى المسجلة ليوم غد، أوضح البيان أن محافظتي ميسان والبصرة ستتصدران القائمة بـ 50 درجة مئوية، تليهما ذي قار بـ 49 درجة، فيما ستسجل واسط والمثنى والديوانية 48 درجة، والنجف الأشرف وبابل وديالى 47 درجة. أما العاصمة بغداد وكربلاء المقدسة وصلاح الدين فستسجل 46 درجة مئوية. وفي المناطق الشمالية، تتراوح الحرارة بين 41 درجة في دهوك والسليمانية، و44 درجة في نينوى وكركوك.