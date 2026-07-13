نائب في اللجنة المالية: أزمة مضيق هرمز خفّضت إيرادات العراق النفطية وتحذيرات من أزمة مالية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- حذّر عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، من تداعيات أزمة مضيق هرمز على الاقتصاد العراقي، مؤكداً أن إيرادات البلاد الشهرية تراجعت بنحو مليار إلى ملياري دولار نتيجة الأزمة.

وقال كوجر، في تصريح لـكوردستان24، إن صادرات النفط اليومية القادمة من إقليم كوردستان وسوريا لا تصل إلى مليون برميل، معتبراً أن استمرار هذا الوضع ينذر بحدوث أزمة مالية حادة في العراق.

وفي سياق آخر، أشار إلى وجود ما يقارب 10 أنواع من ملفات الفساد في المنافذ الحدودية العراقية، لافتاً إلى أن ستة منافذ حدودية تقع خارج سيطرة الحكومة العراقية، بحسب ما كشفته تقارير سابقة.

وأضاف أن ملفات الفساد لا تقتصر على المنافذ الحدودية، بل تمتد إلى قوائم الرواتب، موضحاً أن التحقيقات كشفت وجود أشخاص كانوا يتقاضون ما يصل إلى 10 رواتب في الوقت نفسه.