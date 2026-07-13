الخارجية الكويتية: نطالب بمحاسبة المتورطين في الاعتداءات على قنصليتنا بالبصرة

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أربيل (كوردستان24)- أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان رسمي أصدرته اليوم الاثنين، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستمرار الاعتداءات التي تستهدف قنصليتها العامة في مدينة البصرة بجمهورية العراق.

ووصفت الوزارة هذه الاعتداءات بأنها "انتهاك غير مقبول" لحرمة المقار البعثات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تقوض جهود الحكومة العراقية في الوفاء بالتزاماتها الدولية، لاسيما المادة (31) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، والتي تفرض على الدولة المضيفة توفير الحماية الكاملة للمقار القنصلية.

وفي الوقت الذي ثمنت فيه الخارجية الكويتية الجهود التي بذلتها السلطات العراقية للتصدي لهذه الهجمات، فقد شددت على ضرورة اتخاذ بغداد إجراءات "فورية وحاسمة" لمحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال العدائية. كما طالبت الوزارة بتوفير كافة التدابير الكفيلة بصون أمن وسلامة الدبلوماسيين والعاملين في البعثات الكويتية لدى العراق.