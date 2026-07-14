بتهمة الاستيلاء على 1.5 مليون دولار.. اعتقال شابة في دربنديخان بتهمة الاحتيال الإلكتروني

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أربيل (كوردستان 24)- أوقفت الأجهزة الأمنية في قضاء دربنديخان شابة تبلغ من العمر 23 عاماً، بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة تفوق (مليون و500 ألف دولار) من المواطنين، وذلك بذريعة ممارسة التجارة الإلكترونية وشراء أجهزة ومعدات طبية من الخارج.

وأفاد مراسل كوردستان 24، اليوم الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2026، بأن المتهمة الشابة، وهي من سكان بلدة دربنديخان، تمكنت من جمع هذا المبلغ الضخم من 15 مواطناً مختلفاً، بعد إقناعهم بتمويل أعمال تجارية وهمية عبر الإنترنت، تمثلت في استيراد أجهزة ليزر طبية من جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وحول ملابسات الكشف عن القضية، أشار مراسل كوردستان24، إلى أن الشكوك بدأت تحوم حول المتهمة بعد أن لاحظ أحد شركائها تراكم عدد كبير من المكالمات الهاتفية والرسائل الواردة غير المجاب عليها على هاتفها المحمول، مما دفعه للارتياب في الأمر والتوجه على الفور لتسجيل شكوى قانونية بحقها لدى الجهات المختصة.

وبناءً على قرار قاضي التحقيق، جرى اعتقال الفتاة وأفراد من أسرتها، بالإضافة إلى ثمانية أشخاص آخرين من بينهم عدد من الضحايا الذين سلموا أموالهم للمتهمة، حيث يعود سبب توقيف هذا العدد من الأشخاص إلى عدم وضوح ملابسات القضية وتفاصيلها بشكل كامل لدى قاضي التحقيق، لتستمر التحريات والتحقيقات المكثفة للكشف عن الحقائق والملابسات الكاملة خلال الأيام القليلة المقبلة.

يُذكر أن هذه هي القضية التاسعة من نوعها التي تسجل في قضاء دربنديخان منذ عام 2017، والتي يجري فيها الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من المواطنين تحت غطاء القروض، أو المساهمة في الأسهم، أو الشراكات التجارية الوهمية.