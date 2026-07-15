الجيش الأردني يعلن إسقاط ثلاثة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة

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أربيل (كوردستان24)- قال الجيش الأردني في بيان إن دفاعاته الجوية أسقطت فجر الأربعاء ثلاثة صواريخ بالستية أطلقت من إيران، من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، فجر اليوم (الأربعاء)، ثلاثة صواريخ بالستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية".

وأكد أنها " لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية".

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد الأربعاء بأن الجيش والحرس الثوري شنّا هجمات على أهداف أميركية في الأردن والكويت، بعدما ضربت الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية.

وأعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن بمسيّرات.

وتضم منطقة الأزرق (نحو 103 كيلومترات شرق عمان) قاعدة موفق السلطي الجوية الأردنية التي شاركت من خلالها في السابق قوات اميركية والمانية وبلجيكية وفرنسية في الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

وتؤكد عمّان أن الأردن لا يضم قواعد أجنبية، الا أن قوات محدودة من دول عدة تنتشر في بعض قواعد الجيش الاردني بموجب اتفاقات تعاون وتدريب.

وكان الجيش الاردني اعلن في بيان الاثنين أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت أربعة صواريخ أُطلقت من إيران من دون إصابات بشرية أو اضرار مادية، بعد ساعات على اعلان الحرس الثوري استهدافه مواقع وقواعد عسكرية أميركية في الأردن والبحرين والكويت.

وأفاد الجيش الاردني الأحد بأنه أسقط ثلاثة صواريخ ايرانية، بينما أسقط الخميس خمسة صواريخ.

وأشار مطلع نيسان/ابريل إلى أن 281 صاروخا وطائرة مسيّرة من إيران استهدفت المملكة منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير، مؤكدا اعتراض 261 منها.

وبحسب السلطات، أسفرت تلك الهجمات حينها عن إصابة نحو 30 شخصا، غادروا جميعا المستشفيات.

AFP