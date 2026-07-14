شرطة أربيل تعتقل شاباً سرق 40 مليون دينار من صاحب عمله السابق

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عن إلقاء القبض على عامل وافد من خارج المحافظة، إثر قيامه بسرقة مبلغ مالي ضخم من صاحب الفندق الذي كان يعمل لديه سابقاً، وذلك في غضون ساعة واحدة فقط من ارتكابه الجريمة فجر يوم الأحد الماضي.

وفي تفاصيل الحادثة التي كشفت عنها السلطات اليوم الثلاثاء، 14 تموز/يوليو 2026، فإن المتهم (عراقي الجنسية) كان يعمل في أحد فنادق مدينة أربيل قبل أن يترك العمل منذ نحو شهر إثر خلاف ومشادة كلامية مع صاحب الفندق.

وعقب مغادرته العمل، بدأ المتهم بمراقبة تحركات صاحب الفندق بدقة متناهية، وتحيّن الفرصة المناسبة حتى فجر يوم الأحد الماضي، 11 من الشهر الجاري، وتحديداً عند الساعة 04:30 صباحاً، حيث أقدم على تحطيم زجاج سيارة صاحب العمل السابق في أحد أحياء أربيل، وسرق من داخلها حقيبة تحتوي على مبلغ تجاوز 40 مليون دينار عراقي.

وعقب وقوع السرقة، سارع صاحب العمل إلى تسجيل شكوى رسمية لدى مركز الشرطة؛ وبفضل الاستجابة السريعة والتحريات الفورية، تمكنت قوة من مكتب مكافحة الإجرام في "دارتو" التابع لمديرية شرطة محافظة أربيل من اعتقال المتهم وبحوزته حقيبة الأموال المسروقة كاملة، بعد مرور ساعة واحدة فقط على تنفيذ الجريمة.

وتم إيداع المتهم توقيف أربيل (قسم التسفيرات) بموجب قرار قاضي التحقيق، حيث يجرى احتجازه حالياً لاستكمال الإجراءات القانونية حتى صدور الحكم القضائي النهائي بحقه.