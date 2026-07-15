مسرور بارزاني في ذكرى محاولة الانقلاب بتركيا: يجب إدانة العنف السياسي بكافة أشكاله

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أربيل (كوردستان24)- استذكر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم، الذكرى العاشرة لمحاولة الانقلاب في تركيا، مشيداً بالتضحيات التي قُدمت لحماية المؤسسات الدستورية والمنتخبة في تركيا.

وقال مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان في تدوينة له على منصة إكس اليوم الاربعاء 15 تموز 2026: "في الذكرى العاشرة لمحاولة الانقلاب في تركيا، نؤدي تحية إجلال لأولئك الذين استشهدوا دفاعاً عن مؤسسات الدولة التركية المنتخبة".

وشدد رئيس حكومة الإقليم على الموقف المبدئي الرافض للخروج عن القانون، قائلاً: "يجب إدانة العنف السياسي بجميع أشكاله"، معرباً عن تمنياته الصادقة لتركيا بدوام الاستقرار، بقوله: "نتمنى دوام السلام والرخاء لجارتنا تركيا".