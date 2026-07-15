النزاهة تعتقل مدير الأشغال العسكرية و7 متهمين في قضية عقد مستشفى القوة الجوية بالرستمية بقيمة 92 مليار دينار

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، تنفيذ عملية أسفرت عن إلقاء القبض على مدير الأشغال العسكرية في وزارة الدفاع، إلى جانب ضابطين برتبة عميد وعقيد، وخمسة مهندسين من مديرية الأشغال، على خلفية شبهات فساد رافقت عقد تأهيل وتطوير وتأثيث مستشفى القوة الجوية في منطقة الرستمية، والبالغة قيمته نحو 92 مليار دينار.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن فريقها الميداني المختص بتدقيق والتحقيق في عقود وزارة الدفاع، وبالتعاون مع قوات الرد السريع، نفذ أوامر القبض الصادرة عن قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية بحق المتهمين.

وأضافت أن التحقيقات كشفت عن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة في إجراءات إحالة العقد المبرم بين مديرية الأشغال العسكرية وإحدى الشركات الأجنبية، والذي بلغت قيمته 92 ملياراً و883 مليوناً و396 ألفاً و270 ديناراً.

وأوضحت الهيئة أن العقد أُبرم بطريقة التعاقد المباشر من دون اتباع آليات المنافسة السعرية، فضلاً عن وجود مبالغة كبيرة في أسعار عدد من فقراته، وإجراء تعديلات متكررة أسهمت في رفع الكلفة التخمينية للعقد بشكل ملحوظ.

وأكدت هيئة النزاهة تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية وفق أحكام المادة (318) من قانون العقوبات، وإحالة المتهمين مع المضبوطات إلى قاضي التحقيق المختص، لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ القرار بشأنهم.