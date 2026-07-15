مقتل مزارع كوردي في كركوك أثناء تصديه لسرقة محصوله من القمح

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- لقي مزارع كوردي حتفه في حدود محافظة كركوك، إثر إصابته بجروح بليغة خلال مواجهة مسلحة مع لصوص حاولوا سرقة محصوله من القمح. وبدأ الجيش العراقي عملية دهم وتفتيش واسعة لإلقاء القبض على الجناة.

وشهدت قرية "سيامنسور" التابعة لناحية ليلان بكركوك، الليلة الماضية، تبادلاً لإطلاق النار بين مزارع يدعى (ستار جبار) ولصوص مسلحين. وكان المغدور قد لاحظ سرقة كميات من قمحه طوال الأيام الماضية من قبل مجهولين، فقرر نصب كمين لهم لضبطهم متلبسين.

ونقل أحد أقرباء الضحية لـ "كوردستان 24" تفاصيل الواقعة قائلاً: "كان محصول القمح العائد للمغدور ستار يتعرض للسرقة منذ أيام، فقرر نصب كمين للإمساك بالفاعلين. وقد وصل اللصوص على متن مركبة من نوع بيك آب، وكانوا يتألفون من امرأة ورجلين مسلحين".

ووفقاً للمعلومات المتداولة، اندلع اشتباك مسلح وتبادل لإطلاق النار بين الطرفين بمجرد ظهور اللصوص، مما أسفر عن إصابة ستار جبار بجروح خطيرة فرّ على إثرها الجناة إلى جهة مجهولة، في حين فارق جبار الحياة في المستشفى جراء خطورة إصابته البليغة.

وعقب الحادثة، وصلت قوة من الجيش العراقي إلى مكان الواقعة وباشرت بفرض طوق أمني وإطلاق حملة تمشيط وتفتيش واسعة لملاحقة الجناة واعتقالهم وتقديمهم للقضاء.