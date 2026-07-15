طهران تعلن مقتل 30 مدنياً بالضربات الأمريكية.. والحرس الثوري يستهدف مقر الأسطول الخامس في البحرين

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، رداً على الضربات العسكرية الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على الأراضي الإيرانية مؤخراً.

وأفاد الحرس الثوري في بيان رسمي له، اليوم الأربعاء 15 تموز 2026، بتدمير مركز القيادة والسيطرة التابع لجهاز الأمن الوطني (NSI)، ومستودعات ضخمة لقطع الغيار والمعدات العسكرية، فضلاً عن خزانات وقود تابعة لقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

وجاء في البيان: "أقدمت القوات الأمريكية الليلة الماضية على ممارسة القرصنة في المحيط الهندي بذريعة السيطرة على مضيق هرمز"، مضيفاً: "تلقوا الرد المناسب فجر اليوم بعملية عسكرية نفذتها قوات الحرس الثوري رداً على ممارساتهم العدائية".

وحذر البيان الجانب الأمريكي وحلفاءه بالقول: "على العدو أن يدرك أن إغلاق ممرات تصدير النفط والغاز إلى العالم وتهديد مصالح شركاء واشنطن الاقتصاديين، سيليه إغلاق ممرات ومسالك مائية أخرى لتصدير الطاقة تخدم مصالح الولايات المتحدة وحلفائها". وشدد الحرس الثوري على مبدأ أن "تصدير النفط والغاز سيكون متاحاً للجميع أو لن يُسمح به لأحد".

من جهتها، صرحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، بأن الهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية على جنوب البلاد أسفرت عن مقتل أكثر من 30 مدنياً. وأعربت مهاجراني عن خالص تعازيها لعائلات الضحايا، مؤكدة وقوف الحكومة بكامل إمكانياتها إلى جانب المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية.