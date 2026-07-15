السفير الأمريكي توم باراك: لقاء واشنطن مع رئيس الوزراء العراقي يمثل نقطة تحول نحو الشراكة الاقتصادية

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أربيل (كوردستان24)- أكد سفير الولايات المتحدة، توم باراك، أن الاجتماع الذي عُقد يوم أمس بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، يمثل نقطة تحول رئيسية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن اللقاء يأتي في إطار الرؤية المشتركة لقيادة البلدين.

وأوضح باراك، في تغریدة له على منصة أكس، أن مستقبل العلاقات بين واشنطن وبغداد لم يعد مقتصراً على الجوانب الأمنية فحسب، بل بات يرتكز بشكل أساسي على مجالات الاستثمار، والتبادل التجاري، وخلق الفرص الاقتصادية المستدامة.

وأضاف السفير الأمريكي أن العراق، بموقعه الاستراتيجي في قلب منطقة الشرق الأوسط، يمتلك مؤهلات جغرافية واقتصادية تتيح له لعب دور محوري في ربط المنطقة. وأشار إلى تطلع بلاده لتعزيز تكامل العراق الاقتصادي مع محيطه الإقليمي والدولي، بما يشمل دول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، وسوريا، والأردن، وصولاً إلى آسيا الوسطى، والبلقان، والقوقاز.

كما لفت الدبلوماسي الأمريكي إلى أن المرحلة القادمة ستشهد العمل على مشاريع حيوية تشمل مد خطوط أنابيب جديدة للطاقة وتطوير شبكات الطرق لدعم جهود التنمية والتقدم. واختتم باراك تصريحه بالإشارة إلى أن استقرار المنطقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود عراق مزدهر اقتصادياً، وهو ما من شأنه تعزيز آفاق التعاون وفتح فرص استثمارية لقطاع الأعمال والشركات الأمريكية.