بمناسبة ذكرى "15 تموز".. رئيس إقليم كوردستان يشيد بمسيرة تركيا ويؤكد عمق الشراكة الثنائية

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أربيل (كوردستان24)- أحيا رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، الذكرى العاشرة لـ "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" في تركيا (ذكرى إحباط محاولة الانقلاب عام 2016)، مؤكداً تضامن الإقليم مع الشعب التركي وإشادته بالمسيرة التنموية لجمهورية تركيا.

وقال نيجيرفان بارزاني في تدوينة له على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "في الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في 15 تموز، نحيي إجلالاً ذكرى أولئك الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن ديمقراطية تركيا ونظامها الدستوري. ونؤكد تضامننا الكامل مع الشعب التركي في هذا اليوم التاريخي".

وأشاد رئيس إقليم كوردستان بالتحول الملموس الذي شهدته الجارة تركيا على مدى العقدين الماضيين تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، مبينًا أن هذا المسار عزز دور أنقرة كقوة إقليمية بارزة، وساهم في تقدم مسيرتها الاقتصادية وتطوير بنيتها التحتية ونفوذها على الساحة الدولية.

واختتم نيجيرفان بارزاني تدوينته بالتأكيد على أن إقليم كوردستان يثمن عالياً شراكته القوية والثنائية مع تركيا، مجدداً التزام الإقليم بمواصلة تعزيز العلاقات الوثيقة والتعاون المشترك مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان والجمهورية التركية، سعياً لتحقيق السلام، والاستقرار، والازدهار المشترك لبلدان المنطقة.