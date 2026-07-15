حرائق تلتهم أكثر من ألف دونم من الغابات والمراعي في ماوت بالسليمانية

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، أن أكثر من ألف دونم من المراعي والغابات الطبيعية احترقت جراء اندلاع حريق كبير في حدود قضاء ماوت.

وذكرت المديرية، في بيان، أن الحريق الذي اندلع في قرية جاجلة ألحق أضراراً واسعة بالمراعي والأشجار الطبيعية، كما طال ثمانية بساتين وكروم تعود لمواطنين.

وأوضحت أن الحريق اندلع في 13 تموز، وتمكنت فرقها من السيطرة عليه في اليوم ذاته، إلا أنه تجدد بعد ساعات. ورغم اتساع رقعة النيران ووجود ألغام ومخلفات حربية شكلت خطراً على فرق الإطفاء، تمكنت الفرق، بالتعاون مع الدفاع المدني في ماوت وجوارتا والسليمانية، من إخماد الحريق بشكل كامل بعد جهود مكثفة.

وفي حادث منفصل، اندلع اليوم حريق آخر لأسباب مجهولة في محيط قرية ماره ره‌ش، حيث سارعت مفارز شرطة الغابات والبيئة في منطقة سيتك إلى موقع الحريق، وتمكنت بالتعاون مع أهالي المنطقة من السيطرة عليه، بعد أن أتى على نحو 20 دونماً من المراعي والأشجار الطبيعية.