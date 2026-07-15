وزارة الكهرباء تحدد مهلة 50 يوماً لتسديد الفواتير لمشتركي "مشروع روناكي"

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان عن تحديد مهلة 50 يوماً لتسديد فواتير الاستهلاك الشهري لمشتركي "مشروع روناكي". وأوضحت الوزارة أن المتخلفين عن السداد سيواجهون قطعاً تلقائياً ومبرمجاً للتيار الكهربائي فور انقضاء المهلة، ولن يتم إعادة الخدمة إلا بعد تسوية كافة المبالغ المستحقة المترتبة على الفواتير.

ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى التعليمات والضوابط الصادرة عن وزارة الكهرباء لعام 2019، والتي تقرر تطبيقها حالياً على جميع مشتركي مشروع روناكي لضمان تطبيق معايير السداد بالتساوي على الجميع، وبما يسهم في ديمومة واستقرار قطاع الطاقة في الإقليم على المدى الطويل.

وبيّنت الوزارة أن الغالبية العظمى من المشتركين يلتزمون بسداد فواتيرهم في الأوقات المحددة، غير أن هناك فئة قليلة تستهلك كميات كبيرة من الطاقة دون تسديد المبالغ المترتبة عليها، مما يشكل إجحافاً بحق المشتركين الملتزمين، ويضع أعباءً مالية إضافية على كاهل الوزارة تعرقل قدرتها على الاستمرار في توفير الطاقة على مدار 24 ساعة. لذا، فإن الالتزام بالسداد يعد ركيزة أساسية لاستمرارية وتوسيع خدمات الطاقة في عموم الإقليم.

ودعت الوزارة المشتركين إلى تسوية الديون السابقة (القديمة) المتراكمة قبل الانضمام لمشروع روناهي، لافتة إلى أن هذه الديون سيتم دمجها قريباً ضمن نظام القطع التلقائي للتيار الكهربائي في حال عدم سدادها وتصفيتها.

وأكدت حكومة إقليم كوردستان مواصلة جهودها للحد من التجاوزات وحالات التلاعب على الشبكة العامة. وتسهم هذه الإجراءات التنظيمية في إنجاح مشروع روناكي، الذي يوفر لأكثر من 80% من المشتركين المنزليين طاقة كهربائية مستمرة ونظيفة وآمنة بتكلفة مالية أقل مقارنة بما كانوا يدفعونه سابقاً للمولدات الأهلية في الأحياء السكنية.

تبدأ مهلة الـ 50 يوماً المحددة للسداد من تاريخ صدور فاتورة الكهرباء عبر المنصة الرقمية الحكومية للفواتير الإلكترونية "e-Pswla".

ولتسهيل متابعة الفواتير، يتلقى المشتركون المسجلون في المشروع إشعارات ورسائل نصية قصيرة (SMS) عبر هواتفهم فور صدور أي فاتورة جديدة. وتهيب الوزارة بجميع المشتركين الإسراع في تسجيل بياناتهم ليتسنى لهم تلقي التنبيهات اللازمة قبل انتهاء المهلة وتفادي قطع الخدمة التلقائي.

ويمكن للمشتركين غير المسجلين حتى الآن إتمام عملية التسجيل عبر القنوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمشروع روناكي الإلكتروني (runaki.gov.krd) وتعبئة استمارة التسجيل.

مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المطبوع على فاتورة الكهرباء الورقية واستكمال البيانات.

الاتصال بمركز خدمة المشتركين لمشروع روناكي على الرقم (1992) للتسجيل بمساعدة الكوادر الفنية.

مراجعة أقرب قسم محلي لمبيعات الطاقة تابع لوزارة الكهرباء.

وفي حال انقطاع التيار الكهربائي تلقائياً عن المشترك بسبب التأخر في السداد، فإن الخدمة ستعود للعمل في غضون أقل من 24 ساعة من تاريخ تسوية وتسديد المبالغ المستحقة عبر تطبيق الفاتورة الإلكترونية "e-Pswla"، الذي يُعد الطريقة الأسهل والأسرع لإعادة الخدمة وتثبيت السداد.