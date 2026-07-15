بالأرقام.. تسجيل أكثر من 28 ألف عقد زواج و6 آلاف حالة طلاق في العراق خلال حزيران الماضي

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أربيل (كوردستان24)- أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم، عن الإحصائية الرسمية لعقود الزواج وحالات الطلاق المسجلة في مختلف المحاكم الاتحادية في البلاد خلال شهر حزيران من عام 2026.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن إعلام القضاء، فقد بلغ المجموع الكلي لعقود الزواج المسجلة خلال الشهر الماضي 28,085 عقداً، في حين بلغت حالات الطلاق المسجلة في الفترة ذاتها 6,250 حالة.

وأظهرت الإحصائية أن محاكم استئناف العاصمة بغداد سجلت المعدلات الأعلى؛ حيث حلت محكمة استئناف بغداد/الرصافة في المقدمة بتسجيل 4,172 عقد زواج مقابل 1,310 حالات طلاق، تلتها محكمة استئناف بغداد/الكرخ بتسجيل 3,306 عقود زواج و1,140 حالة طلاق.

وجاءت رئاسة محكمة استئناف نينوى في المرتبة التالية بتسجيل 2,907 عقود زواج و572 حالة طلاق، تلتها رئاسة محكمة استئناف البصرة بتسجيل 2,403 عقود زواج و626 حالة طلاق.

وتوزعت بقية العقود وحالات الطلاق المسجلة في المحاكم الاتحادية الأخرى للشهر الماضي على النحو التالي:

استئناف الأنبار: 1,655 عقد زواج، و336 حالة طلاق.

استئناف بابل: 1,654 عقد زواج، و197 حالة طلاق.

استئناف ذي قار: 1,603 عقود زواج، و152 حالة طلاق.

استئناف النجف الأشرف: 1,448 عقد زواج، و233 حالة طلاق.

استئناف كركوك: 1,303 عقود زواج، و221 حالة طلاق.

استئناف ديالى: 1,297 عقد زواج، و230 حالة طلاق.

استئناف كربلاء المقدسة: 1,295 عقد زواج، و335 حالة طلاق.

استئناف واسط: 1,238 عقد زواج، و117 حالة طلاق.

استئناف صلاح الدين: 1,217 عقد زواج، و197 حالة طلاق.

استئناف القادسية: 1,009 عقود زواج، و297 حالة طلاق.

استئناف ميسان: 957 عقد زواج، و179 حالة طلاق.

استئناف المثنى: 621 عقد زواج، و108 حالات طلاق.

يُذكر أن هذه الإحصائية الرسمية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى تشمل المحاكم الاتحادية التابعة للحكومة الاتحادية، ولا تتضمن البيانات الخاصة بمحاكم إقليم كوردستان.