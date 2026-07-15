اليوم آخر موعد لتسليم محصول القمح في إقليم كوردستان... ومساعٍ لتمديد المهلة

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أربيل (كوردستان24)- يشهد اليوم انتهاء المهلة المحددة لتسليم محصول القمح إلى صوامع إقليم كوردستان، وسط مساعٍ لتمديدها عدة أيام، بهدف استكمال استلام الكميات المقررة من المزارعين.

وبحسب معلومات حصلت عليها كوردستان24 في أربيل، فإن الخطة التي وضعتها وزارة التجارة العراقية تقضي باستلام 122 ألف طن من قمح مزارعي محافظة أربيل، بما في ذلك محصول منطقتي كوير ومخمور. ورغم أن اليوم يمثل الموعد النهائي لعملية التسليم، فإن ما بين 5 و7 آلاف طن لا تزال بانتظار تسليمها إلى الصوامع التابعة للمحافظة.

وكشف مصدر في وزارة التجارة بحكومة إقليم كوردستان لـكوردستان24 أن الوزارة استلمت الجزء الأكبر من محصول المزارعين، مؤكداً استمرار المباحثات مع وزارة التجارة العراقية لتمديد فترة الاستلام عدة أيام إضافية، بما يتيح استكمال تسليم الكمية المحددة.

ورغم الزيادة الملحوظة في إنتاج القمح خلال الموسم الحالي، قررت الحكومة الاتحادية استلام 400 ألف طن فقط من محصول مزارعي إقليم كوردستان، وهو ما أثار اعتراضات واسعة. وفي المقابل، تعتزم حكومة الإقليم شراء الكميات التي لن تشملها خطة الاستلام الاتحادية عبر شركات محلية، في خطوة تهدف إلى تسويق محصول المزارعين ودعمهم.