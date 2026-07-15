البحرين تعلن التصدي لهجمات إيرانية

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش البحريني أنه تصدّى لهجمات إيرانية جديدة الأربعاء، بعدما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف منشآت يستخدمها الأسطول الخامس الأميركي في البحرين عقب ضربات أميركية على الجمهورية الإسلامية.

وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان "تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم الأربعاء"، مضيفة أن "إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين" بالمملكة.

AFP