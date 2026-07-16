إدارة زاخو المستقلة تبدأ التحضير لإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع الكورنيش السياحي

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أربيل (كوردستان24)- تبدأ إدارة زاخو المستقلة تحضيراتها الفنية لإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع كورنيش زاخو السياحي، والمقرر افتتاحه رسمياً أمام السياح والزوار في شهر أيلول المقبل.

ويُعد مشروع كورنيش زاخو السياحي أحد المشاريع التنموية والاستراتيجية الهامة في قطاع السياحة والبلديات على مستوى إقليم كوردستان؛ حيث نجح في جذب أعداد متزايدة من السياح المحليين والأجانب عقب اكتمال مرحلتيه الأولى والثانية.

وصرح رئيس بلدية زاخو، يونس محمد، لـ "كوردستان 24"، اليوم الخميس 16 تموز 2026، بقرب انطلاق أعمال المرحلة الثالثة من المشروع، متوقعاً افتتاحه رسمياً في 20 أيلول المقبل بالتزامن مع الذكرى السنوية لإعلان تأسيس إدارة زاخو المستقلة.

وأوضح رئيس البلدية أن أعمال المرحلة الثالثة ستشمل إزالة نحو 30 منزلاً تقع في مسار المشروع، مؤكداً أنه سيتم تعويض أصحابها بالكامل بموجب قرارات قضائية وقانونية لضمان حقوقهم.

واستعرض محمد تفاصيل المراحل السابقة؛ حيث شملت المرحلة الأولى العمل على امتداد 1500 متر على جانبي نهر الخابور بتكلفة بلغت 11 ملياراً و500 مليون دينار عراقي، وتضمنت إنشاء حاجز مائي بطول 73 متراً وارتفاع 3.5 أمتار لتخزين 250 ألف متر مكعب من المياه، مع تخصيص 70% من مساحة المشروع كمسطحات خضراء وحدائق مائية.

وأضاف أن المرحلة الثانية نُفذت بتكلفة بلغت 6 مليارات دينار وعلى امتداد ثلاثة كيلومترات، وتم تخصيص 50% من مساحتها للمسطحات الخضراء. وأكد أن خطة إدارة زاخو المستقلة تهدف لتأهيل ضفاف نهر الخابور بالكامل، ابتداءً من جسر دلال الأثري وصولاً إلى جسر خاني في نهاية سوق المدينة القديم، وتحويلها إلى كورنيش ترفيهي متكامل يستقطب الزوار والسياح ويدعم اقتصاد المنطقة.