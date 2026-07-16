تطورات أمنية.. سرقة سيارة وطعن مواطن في طوزخورماتو

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أربيل (كوردستان24)- شهدت منطقة طوزخورماتو، فجر اليوم الخميس، حادثة أمنية؛ تمثلت باقتحام منزل وسرقة سيارة بعد طعن صاحبها في طوزخورماتو.

وفي تفاصيل الحادث، اقتحم مسلحون مجهولون فجر اليوم منزلاً يعود لأحد المواطنين في حي "الكومار" (الجمهورية) التابع لقضاء طوزخورماتو.

وأفاد مصدر في شرطة القضاء لـ كوردستان24، بأن الهدف الأساسي للمهاجمين كان سرقة سيارة من نوع "لاندكروزر" كانت متوقفة في المنزل، مبيناً أن المسلحين أقدموا على طعن صاحب المنزل بسكين وإصابته بجروح، قبل أن يستولوا على السيارة ويفروا بها إلى جهة مجهولة. وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقاً واسعاً في الحادثة، دون تسجيل أي اعتقالات حتى الآن.