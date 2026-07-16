خلال لقائه رئيس البنك الدولي في واشنطن.. الزيدي يؤكد المضي في إصلاح القطاع المصرفي وتفعيل "صندوق التنمية"

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اربيل (كوردستان 24) - بحث رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، سبل تعزيز التعاون لدعم خطط الإصلاح المالي والمصرفي في العراق، وذلك في اجتماع عُقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن بحضور وزير المالية فالح ساري، ضمن برنامج الزيارة الرسمية للوفد العراقي.

وأكد الزيدي، خلال اللقاء، أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لإصلاح القطاع المصرفي وإعداد موازنة البرامج، لضمان توجيه الموارد بكفاءة نحو المشاريع التنموية، وبما يسهم في رسم هوية اقتصادية جديدة للعراق تقوم على تنويع مصادر الدخل، والإصلاح الهيكلي، والاستدامة المالية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في إجراءات إنشاء "صندوق التنمية"، الذي سيتولى تمويل المشاريع الاستثمارية في المحافظات كافة، فضلاً عن توسيع نطاق التمويل المتاح للمصارف العراقية المؤهلة، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في عملية التنمية المستدامة.

من جانبه، أشار رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، إلى الخطوات التي اتخذها العراق في الفترة الأخيرة لترسيخ الاستقرار، مؤكداً أن البلاد تمتلك إمكانات وموارد تؤهلها لتحقيق تحول اقتصادي ملموس.

وأبدى بانغا استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم للعراق في مجالات إعداد موازنة البرامج وتحديث القطاع المصرفي، بما ينسجم مع التوجهات الإصلاحية للحكومة العراقية.