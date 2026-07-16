استخراج رفات ثلاثة جنود عراقيين قضوا في الحرب العراقية الإيرانية عند الحدود مع إيران

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أربيل (كوردستان 24) - باشرت لجنة فنية مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عملية استخراج رفات ثلاثة جنود عراقيين يعود تاريخ وفاتهم إلى حرب الثماني سنوات بين العراق وإيران (1980-1988)، عُثر عليها في منطقة حدودية تابعة للإقليم.

وكان أحد مزارعي المنطقة قد عثر قبل نحو ثلاثة أشهر على بقايا عظام بشرية أثناء حراثة أرضه الزراعية في مرتفعات "بوبراش" الواقعة عند سفح جبل "كودو"، بالقرب من النقطة الصفرية على الحدود الفاصلة بين إقليم كوردستان وإيران، حيث بادر بإبلاغ الجهات المعنية على الفور.

وعلى إثر ذلك، وصلت إلى الموقع اليوم لجنة مشتركة تضم ممثلين عن قسم حقوق الإنسان في وزارة الدفاع العراقية، ومديرية شؤون وتنقيب المقابر الجماعية التابعة لوزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان، بهدف الإشراف على فتح المدافن واستخراج الرفات ونقلها.

ومن المقرر، فور الانتهاء من الإجراءات القانونية وفحوصات تحديد الهوية اللازمة من قبل الطب العدلي والجهات المختصة، تسليم رفات الجنود الثلاثة رسمياً إلى ذويهم.