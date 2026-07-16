العثور على جثة منتسب في مكافحة الإجرام بمدينة جلولاء والأجهزة الأمنية تفتح تحقيقاً

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أربيل (كوردستان24)- عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة ديالى، على جثة منتسب في سلك الشرطة مفارقاً الحياة داخل الحي الصناعي في مدينة جلولاء التابعة للمحافظة.

وأفاد مصدر أمني لهريم الجاف مراسل كوردستان24، في كرميان، بأن الجثة تعود للمنتسب "زياد قادر"، وهو أحد كوادر قسم مكافحة إجرام ناحية السعدية، حيث عُثر عليه متوفياً في ظروف غامضة داخل المنطقة الصناعية بجلولاء.

وفور تلقي البلاغ، طوقت القوات الأمنية موقع الحادث وباشرت بجمع الأدلة الجنائية، قبل نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتحديد السبب الحقيقي للوفاة.

كما فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات الحادثة والوقوف على خلفياتها وتفاصيلها القانونية.