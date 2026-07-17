طقس العراق.. أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الحالة الجوية في العراق للأيام المقبلة، متوقعة أجواءً صحوة وتغيرات طفيفة في درجات الحرارة، مع تسجيل درجات تقترب من نصف الغليان في أغلب محافظات الوسط والجنوب.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غدٍ السبت سيكون صحواً في عموم البلاد، مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما ستبقى مستقرة ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية.

خارطة درجات الحرارة العظمى ليوم السبت:

وفقاً للبيان، ستتفاوت درجات الحرارة العظمى بين المحافظات على النحو الآتي:

إقليم كوردستان: دهوك (40)، السليمانية (41)، أربيل (43)، درجة مئوية.

المناطق الشمالية: نينوى وكركوك (44) درجة مئوية.

المناطق الوسطى: الأنبار وصلاح الدين (46)، العاصمة بغداد وديالى (47) درجة مئوية.

المناطق الجنوبية والفرات الأوسط: النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والديوانية (48)، بينما تسجل (بابل، واسط، المثنى، ميسان، ذي قار، والبصرة) أعلى معدل بواقع 49 درجة مئوية.

الحالة الجوية للأيام المقبلة:

الأحد: يستمر الطقس صحواً في عموم البلاد، مع استقرار درجات الحرارة بمستويات مقاربة ليوم السبت.

الاثنين: توقعت الهيئة انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة في كافة أنحاء العراق، مع بقاء الأجواء صحوة.

الثلاثاء: استقرار في الحالة الجوية ودرجات الحرارة، مع سيادة الأجواء الصحوة في جميع المناطق.

يُذكر أن العراق يشهد موجة من الارتفاع في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أوقات الذروة.