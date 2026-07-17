هجوم بـ 7 صواريخ يستهدف عدة مناطق في السليمانية وآسايش الإقليم تكشف التفاصيل

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أربيل (كوردستان24)- أصدر آسايش إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، بياناً توضيحياً بشأن الهجمات الصاروخية التي استهدفت مناطق تابعة لمحافظة السليمانية فجر اليوم، كاشفةً عن حصيلة الصواريخ ومواقع سقوطها.

وذكرت في بيانها، أنه في تمام الساعة 6:20 من صباح اليوم الجمعة، 17 تموز 2026، تعرضت عدة مناطق لهجوم بـ 7 صواريخ، توزعت كالتالي:

4 صواريخ استهدفت قرية "زڕگوێزەڵە".

صاروخ واحد سقط في قرية "قسردي".

صاروخان سقطا بالقرب من تلة "كوپاني" ضمن حدود منطقة "قەرەداغ" (قرداغ).

وأكدت مؤسسة الآسايش أن فرقها المختصة باشرت بإجراء متابعة دقيقة وتحقيقات ميدانية لتقييم حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هذه الهجمات، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن ملابسات الحادث وجهة الانطلاق.