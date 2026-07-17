الصحة الإيرانية تعلن حصيلة ضحايا الهجمات الأمريكية

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، حسين كرمانبور، اليوم الجمعة، عن أحدث حصيلة للضحايا جراء الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق متفرقة في البلاد، مشيراً إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 38 شخصاً، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ 400 مصاب، بينهم نساء وأطفال.

وفي بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "X" صبيحة اليوم الجمعة 17 تموز/يوليو 2026، أوضح كرمانبور تفاصيل الخسائر البشرية فيما وصفها بـ "حرب تموز"، مؤكداً أن الإحصائيات المسجلة حتى الساعة 6:30 صباحاً تشير إلى إصابة أكثر من 400 شخص.

وحول التفاصيل الدقيقة للضحايا، قال المتحدث: "من بين المصابين هناك 22 امرأة و9 قاصرين دون سن الثامنة عشرة. أما قائمة الوفيات، فقد ضمت 3 نساء وطفلاً واحداً".

وأضاف كرمانبور أن الوضع الصحي لـ 47 من الجرحى لا يزال "غير مستقر"، حيث يرقدون حالياً في ردهات العناية المركزة تحت إشراف طبي دقيق، واصفاً حالتهم بالحرجة.

واختتم المتحدث باسم وزارة الصحة رسالته بعبارة مؤثرة أكد فيها أن "الصحة هي الضحية الأولى للحرب".

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المواجهات بين واشنطن وطهران تصعيداً غير مسبوق منذ ستة أيام، وسط استمرار الهجمات المتبادلة التي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، في ظل غياب إحصائية نهائية وشاملة لعدد الضحايا حتى الآن.