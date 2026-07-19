رئيس حكومة إقليم كوردستان يدشن مشروع ماء "بالندا - بارزان" الاستراتيجي لخدمة 53 قرية

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، عن إنجاز مشروع ماء "بالندا - بارزان" الاستراتيجي بالكامل، والذي يهدف لتوفير مياه الشرب النظيفة لـ 53 قرية في منطقة بارزان وميركسور، لينهي بذلك معاناة طويلة للأهالي دامت لسنوات بسبب شح المياه.

وكان حجر الأساس للمشروع قد وُضع في عام 2013، إلا أنه واجه عقبات مالية وأمنية وفنية تسببت في توقفه لسنوات؛ منها الحرب ضد تنظيم داعش، والأزمة الاقتصادية، وتفشي جائحة كورونا. وفي عام 2022، وبتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وبمتابعة مباشرة من ملا مصطفى بارزاني، استؤنفت الأعمال لتجاوز العقبات كافة وإعادة تشغيل المشروع وتفعيله.

ونُفذ المشروع بموجب رؤية خدمية وإنسانية تؤكد أن الحصول على المياه النظيفة حق أساسي يرتبط بالصحة والتنمية، وتحت شعار: "لا يجب نسيان أي قرية، ولا يجوز حرمان أي عائلة من مقومات الحياة الكريمة". ويسهم إنجاز المشروع في إنهاء المعاناة اليومية للنساء والأطفال الذين كانوا يقطعون مسافات طويلة لجلب المياه، مما يتيح للطلبة والأطفال التفرغ لتعليمهم ومستقبلهم بدلاً من عناء البحث عن مصادر المياه.

ومرّ المشروع بمراحل تنفيذية متعددة؛ حيث بدأت شركة "ARGE" الأعمال الأولية، ثم كُلفت شركة "GEG" بتنفيذ شبكة المياه لـ 28 قرية. وفي الأول من آب 2025، باشرت شركة "GEG" التنفيذ المباشر بدعم وتسهيلات من حكومة الإقليم؛ حيث دخلت محطة المأخذ المائي (Water Intake) ومحطة التصفية والتنقية الرئيسية الخدمة الفعلية في الثاني من كانون الثاني 2026.

لاحقاً، وبتوجيهات من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، تمت إضافة قريتي (قسروك وهروي) إلى خطة التجهيز، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للقرى المستفيدة من مياه الشرب النظيفة والمستمرة إلى 53 قرية.

وأكد القائمون على المشروع أن إنجاز هذا الشريان الخدمي الهام جاء نتيجة تضافر جهود المهندسين، والفنيين، والعمال الذين واصلوا العمل ليلاً ونهاراً لتخطي الصعاب الجغرافية وتوفير مياه الشرب للأهالي بشكل مستدام.

ويمتلك المشروع قدرة على تصفية وضخ 1200 متر مكعب من المياه في الساعة الواحدة، كما يوفر مياه الشرب لـ 35 ألف مواطن.

يتضمن المشروع ثلاث محطات ضخ رئيسية، تحتوي بمجملها على 24 مضخة مياه، بالإضافة إلى 70 خزان تجميع مياه بأحجام مختلفة، تتراوح سعاتها من 100 إلى 8000 متر مكعب.

يبلغ طول خطوط النقل الرئيسية للمشروع حوالي 220 كيلومتراً، فيما تتجاوز الشبكة الداخلية للقرى 320 كيلومتراً، ليصل الطول الإجمالي لشبكة المشروع إلى 540 كيلومتراً.

يهيئ هذا المشروع أرضية مناسبة تتيح لمواطني المنطقة إيلاء اهتمام أكبر بقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية الحيويين، الأمر الذي يشكل دعماً كبيراً لاقتصاد البلاد.