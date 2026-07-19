بـ 138 مليار دينار.. مشروع مياه استراتيجي ينهي شح المياه في 53 قرية في بارزان وعقرة

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أربيل (كوردستان24)- افتتح رئيس حكومة اقليم كوردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الاحد مشروعاً مائياً استراتيجياً يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب في مناطق بارزان وعقرة، واضعاً حداً لمعاناة دامت لسنوات بسبب شح المياه، وذلك تماشياً مع الرؤية الخدمية للتشكيلة الوزارية التاسعة للإقليم في إيصال الخدمات الأساسية لكافة المناطق.

تقنيات متطورة وقدرة إنتاجية عالية

يتمتع هذا المشروع الحيوي بطاقة ترشيحية وتصفية عالية تصل إلى 1200 متر مكعب من المياه في الساعة الواحدة. وقد تم تزويده بأحدث التقنيات والأجهزة المتطورة عالمياً في جميع مراحل التصفية والضخ لضمان جودة المياه ونقائها.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس المشرف على المشروع، شيروان سليم، آلية التشغيل قائلاً لكوردستان24: "تبدأ العملية بسحب المياه السطحية من نهر (آفاشين) في المحطة الأولى بواسطة سبع مضخات ضخمة، تعمل خمس منها بشكل مستمر وتظل اثنتان في حالة احتياط لضمان عدم انقطاع التدفق. وعقب ذلك، تُنقل المياه إلى محطة التصفية والمعالجة لتنقيتها وفقاً للمواصفات والمعايير الصحية العالمية، ليتم ضخها لاحقاً عبر خطين رئيسيين باتجاه منطقة بارزان وضواحيها".

توسيع الرقعة الجغرافية للمستفيدين

ولا تقتصر خدمات المشروع على حدود إدارة سوران المستقلة فحسب، بل تمتد لتشمل حل مشكلة مياه الشرب في عدة قرى تابعة لقضاء عقرة أيضاً. وبشكل عام، يغطي المشروع 53 قرية في المنطقة، ممتداً بخدماته ليفيد أكثر من 6500 مشترك من العائلات المقيمة في تلك القرى.

تجاوز العقبات وإنجاز في مدة وجيزة

من جانبه، أشار مدير مشروع ماء الـ 53 قرية في بارزان وضواحيها، ذياب مقداد، إلى التحديات التي واجهت المشروع وإعادة إحيائه بالقول لكوردستان24:

"لقد واجه المشروع فترات توقف طويلة جراء الأزمات المالية المتلاحقة، والحرب ضد تنظيم داعش، فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا. ولكن، بناءً على توجيهات الرئيس مسعود بارزاني، وبتكليف مباشر من رئيس الحكومة للشيخ مَلا مصطفى بارزاني، كُلّفت الجهات المعنية بتذليل العقبات واستكمال المشروع".

وأضاف مقداد: "بعد سلسلة من اللقاءات المكثفة بين وزارة البلديات والسياحة والشركة المنفذة، وتذليل كافة العقبات الفنية والإدارية، تمكنت شركة (GEG) المحلية من إنجاز وتطوير المشروع بالكامل في فترة زمنية وجيزة".

الأبعاد الاستراتيجية والبيئية

أُقيم هذا المشروع الاستراتيجي على ضفاف نهر آفاشين في قرية "بالندا"، وبلغت تكلفته الإجمالية 138 ملياراً و500 مليون دينار عراقي، جرى تمويلها بالكامل من ميزانية وزارة البلديات والسياحة في حكومة الإقليم. وتشير التقديرات الهندسية إلى أن المشروع كفيل بتأمين مياه الشرب وتغطية احتياجات تلك القرى لمدة لا تقل عن 20 عاماً مقبلة.

ويندرج هذا المشروع ضمن التوجه الاستراتيجي والبيئي الجديد لحكومة إقليم كوردستان؛ فبينما كانت الاستفادة من مياه الأنهار في الأوقات السابقة ضئيلة للغاية وتقتصر على مجالات محدودة كالزراعة البدائية ورعي المواشي، تسعى التشكيلة الوزارية الحالية، وفي إطار خطتها لمنع هدر المياه الجوفية والحد من استنزافها، إلى الاعتماد المباشر على مصادر المياه السطحية لتأمين مياه الشرب النظيفة للمواطنين، مما يضمن الحفاظ على الثروة المائية للأجيال القادمة.

تقرير: بكر سليمان – كوردستان24 – سوران