محمد شكري: ارتفاع ملحوظ في تدفق المستثمرين الأجانب إلى إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، محمد شكري، أن الإقليم يمثل دائماً نموذجاً ناجحاً في التنمية، مشيراً إلى رغبة الحكومة الاتحادية في بغداد بالاستفادة من تجربة الإقليم، ولاسيما في مشروع "رووناکی" (النور) والعديد من المشاريع الاستراتيجية الأخرى.

وفي تصريح أدلى به لشبكة "كوردستان 24" اليوم الأحد، 19 تموز 2026، قال شكري: "رغم التحديات القائمة، إلا أن معدل توافد المستثمرين الأجانب والعلامات التجارية العالمية إلى إقليم كوردستان شهد زيادة ملحوظة". وأضاف أن هذا النمو يعكس الرؤية الاقتصادية لرئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، واهتمامه الكبير بتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تهيئة بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة.

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن مسرور بارزاني كان قد أبرم عقوداً مع شركات أمريكية لتطوير قطاع الطاقة قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن رئيس حكومة الإقليم هو من وضع الركائز الأساسية لهذا التعاون التنموي الذي يمثل مكملاً للجهود الوطنية.

واختتم شكري تصريحه بالتشديد على أن إقليم كوردستان يظل نموذجاً رائداً يحتذى به، مؤكداً أن الحكومة العراقية تتطلع بجدية للاقتداء بتجربة الإقليم الناجحة، خاصة في المشاريع الاستراتيجية والخدمية الكبرى.