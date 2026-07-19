بلدية زراين في السليمانية تبدأ غداً توزيع أول وجبة من الأراضي السكنية للموظفين

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أربيل (كوردستان24)- تبدأ رئاسة بلدية ناحية زراين التابعة لمحافظة السليمانية، غداً الاثنين، إطلاق المرحلة الأولى من عملية توزيع الأراضي السكنية؛ حيث سيتم توزيع أكثر من 300 قطعة أرض على الموظفين، والمتقاعدين، والسجناء السياسيين المستحقين، عبر آلية القرعة الرقمية.

وأعلنت المديرية العامة لبلديات السليمانية أن بلدية زراين ستباشر غداً الاثنين التوزيع الفعلي؛ حيث جرى تخصيص 329 قطعة أرض سكنية للمستحقين ضمن هذه الوجبة الأولى.

وتتوزع تفاصيل الأراضي المخصصة كالتالي: 283 قطعة أرض للموظفين والمتقاعدين، و46 قطعة أرض أخرى لفئة السجناء السياسيين. وستجري العملية عبر نظام القرعة الإلكترونية (الرقمية) لضمان الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الأراضي.

ومن جانب آخر، أشارت مديرية بلديات السليمانية إلى أن تأمين قطع أراضٍ لجميع الموظفين والمتقاعدين المستحقين في حدود المحافظة يتطلب توفير نحو 73 ألف قطعة أرض سكنية لتغطية الطلبات بالكامل.

وتظهر الإحصاءات الرسمية توزيع أكثر من 23 ألف قطعة أرض سكنية حتى الآن في السليمانية، في حين تتبقى 50 ألف قطعة أرض أخرى مخصصة ومعدة للتوزيع خلال المراحل المقبلة.

يُذكر أن استئناف هذه العملية التنموية والخدمية يأتي بعد سنوات من التوقف؛ حيث تقرر إعادة إطلاق توزيع الأراضي بمساحة 200 متر مربع لكل مستحق في أيار 2024 بناءً على قرار وتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، لتشمل جميع الموظفين والمتقاعدين والشرائح المشمولة بالخطة والذين لم يستفيدوا مسبقاً من الدولة.



