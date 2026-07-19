طهران تعلن "تصفير" الملاحة في مضيق هرمز وتحذر السفن من محاولة العبور

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أربيل (كوردستان24)- أكد مصدر مطلع في البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، مشدداً على أن هذا الإجراء سيظل قائماً طالما استمرت الولايات المتحدة في "أعمالها العدائية" ضد البلاد.

ونقلت وكالة "فارس نيوز" عن المصدر قوله إن حركة العبور عبر المضيق الاستراتيجي متوقفة تماماً في الوقت الراهن، محذراً من أن أي محاولة لخرق هذا الإغلاق، خاصة من قبل السفن "المخالفة"، ستواجه رداً حاسماً من القوات المسلحة الإيرانية.

وأوضح المصدر أن طهران لن تمنح أي تصاريح لعبور السفن في ظل استمرار العمليات العسكرية الواشنطن، كاشفاً عن قيام القوات الإيرانية باعتراض سفن حاولت المرور خلال الأيام الماضية بدعم من الجيش الأمريكي. واختتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن حركة الملاحة في المضيق انخفضت إلى "مستوى الصفر"، مؤكداً أن إعادة الافتتاح مرهونة بتوقف ما وصفه بـ "الاعتداءات الأمريكية".



المصدر: وکالات