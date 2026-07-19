حكومة كوردستان تُطلق ثورة مائية لإنتاج 1.2 مليون متر مكعب يومياً

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن تسريع وتيرة العمل في حزمة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى لإنهاء أزمة شح المياه، واضعةً خطة تحول شاملة لرفع إنتاج المياه الصالحة للشرب إلى مليون و197 ألف متر مكعب يومياً، بالتوازي مع تغيير استراتيجيتها المائية لحماية المخزون الجوفي.

تأتي هذه التحركات الحكومية الواسعة رداً على موجات الجفاف والتغير المناخي التي ضربت المنطقة في السنوات الأخيرة وأدت إلى تراجع منسوب المياه الجوفية، ما دفع بالجهات المعنية إلى تركيز الاعتماد على المياه السطحية عبر إنشاء السدود ومحطات التصفية الحديثة.

وتتصدر العاصمة أربيل هذه المشاريع عبر "مشروع المياه الطارئ" بتكلفة ضخمة بلغت 720 مليار دينار وبطاقة إنتاجية تصل إلى 480 ألف متر مكعب يومياً، بالتزامن مع مد شبكة مياه داخلية بطول 411 كيلومتراً وبتكلفة 25 مليار دينار.

وفي محافظة السليمانية والمناطق التابعة لها، يتواصل العمل في مشروع "دوكان-سليمانية 3" الاستراتيجي بتكلفة 551 مليار دينار، إلى جانب مشروعي "گوپتەپە-جمجمال" (إنجاز 37% بكلفة 101 مليار دينار) و"دربندخان" الذي شارف على الانتهاء بنسبة إنجاز بلغت 75%.

أما في دهوك وإدارة رابرين، فقد حققت حكومة كوردستان نسباً متقدمة؛ حيث تجاوز مشروع "رانية-چوارقورنة-حاجياوا" الـ 70%، ووصل مشروع "عقرة" إلى 67%، مع استمرار العمل في مشاريع "بردرش" (428 مليار دينار)، و"قوشتەپە" (222 مليار دينار)، و"فايدة" (50 مليار دينار)، بالإضافة إلى مشروع تغذية 51 قرية في منطقة بارزان ومشروع مياه بيرمام.

وفي خطوة بيئية غير مسبوقة لتخفيف الضغط على الموارد الطبيعية، استثمرت حكومة كوردستان نحو 779 مليون دولار لتنفيذ مشروع معالجة المياه الثقيلة (الصرف الصحي) على مرحلتين؛ تهدف إلى تنقية المياه وإعادة تدويرها لاستخدامها في قطاعي الزراعة والصناعة، بما يضمن استدامة الأمن المائي للإقليم.